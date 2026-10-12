Crisi abitativa, la protesta arriva in Portogallo

La protesta contro la crisi abitativa e il caro affitti si è estesa dalla Spagna al vicino Portogallo. Da sabato decine di persone hanno iniziato a occupare Praça de D. João I a Porto e ora, secondo quanto riportano i media portoghesi, si contano circa 50 tende.

Tra i dimostranti ci sono principalmente giovani lavoratori e studenti che sentono il peso dell’aumento dei prezzi delle case. Alcuni raccontano di dipendere dall’aiuto dei genitori per poter pagare l’affitto. La protesta è partita da Madrid dopo lo sfratto dell’87enne Maricarmen Abascal, che è successivamente morta nell’ospedale dove era stata ricoverata.