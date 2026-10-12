Ucraina, Zelensky: "Cessate il fuoco energetico diventi una realtà"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di “accogliere con favore” l’accordo dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato nelle ore precedenti, in un post sui social media, che Russia e Ucraina avevano raggiunto un “cessate il fuoco energetico“. Nel suo post, Trump ha affermato che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina era entrato in vigore immediatamente, senza però specificarne i termini, aggiungendo: “Non infrangetelo!”. Mosca non ha commentato immediatamente l’annuncio e la Casa Bianca non ha chiarito il post del presidente. “L’Ucraina è pronta ad astenersi dal colpire le infrastrutture energetiche russe e contiamo sulla stessa disponibilità da parte della Russia, nonché sull’accordo raggiunto dal Presidente degli Stati Uniti in merito. Accogliamo con favore tale accordo”, ha dichiarato Zelensky, aggiungendo di aver parlato con il Primo Ministro canadese Mark Carney, il Presidente finlandese Alexander Stubb e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte.