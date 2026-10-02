Spagna, il Congresso boccia entrambi i decreti casa: sconfitto il governo Sanchez

Il Congresso dei deputati spagnolo ha votato contro la conversione in legge dei due decreti varati dal governo di Pedro Sanchez per far fronte all’emergenza abitativa. Il premier spagnolo potrebbe ora convocare elezioni anticipate cercando di capitalizzare lo scontento dei cittadini per il caro affitti.

I due decreti bocciati

Il primo provvedimento ha ricevuto 172 voti a favore e 178 contrari. Decisivo il ‘no’ degli indipendentisti catalani di Junts, il partito di Carles Puigdemont. Il secondo invece è stato bocciato con 184 voti contrari contro i 166 favorevoli. Quest’ultimo introduceva un rinnovo automatico dei contratti di affitto alla scadenza, rendendoli di fatto a tempo indeterminato, e prevedendo che il locatore potesse non rinnovare il contratto solo per giusta causa, altrimenti avrebbe dovuto corrispondere all’inquilino un indennizzo pari a 12 mensilità di affitto.

La protesta dei manifestanti a Madrid (Foto AP/Manu Fernandez)

Proteste fuori dal Congresso

I manifestanti radunati fuori dal Congresso dei deputati hanno seguito con il fiato sospeso la votazione. Al momento della bocciatura del decreto è esplosa la rabbia ed è stato invocato uno sciopero generale.