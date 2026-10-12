Stellantis, svelate 6 concept car alla vigilia del Salone dell’Auto di Parigi 2026

Alla vigilia del Salone dell’Auto di Parigi 2026, Stellantis ha accolto ospiti e media a “The Night Before”, un evento esclusivo presso l’iconico Hangar Y di Parigi. L’evento ha svelato la visione di Stellantis per il futuro attraverso sei audaci concept car presentate in anteprima mondiale. Segnando il primo passo della presenza di Stellantis al Salone di Parigi, l’evento ha preparato il terreno per un’esperienza straordinaria con oltre 60 veicoli esposti nello stand più grande del salone. Sviluppati sotto la guida di Gilles Vidal , Head of Design per l’Europa allargata, questi sei concept, che rappresentano sei diversi marchi iconici di Stellantis, illustrano percorsi diversi verso l’innovazione. “Con queste sei concept car, esprimiamo una convinzione condivisa: il futuro del design automobilistico deve essere audace e significativo. Ogni concept esplora nuovi modi per migliorare l’esperienza quotidiana, rafforzando al contempo l’identità unica del proprio marchio. Insieme, dimostrano come creatività, innovazione ed emozione possano unirsi per far innamorare di nuovo le persone delle automobili”, ha affermato Vidal. Questo evento dà vita alla nostra strategia FaSTLAne 2030 ”, ha dichiarato l’amministratore delegato Antonio Filosa. “Riflette lo straordinario impegno dei nostri team e la nostra dedizione a plasmare il futuro della mobilità attraverso marchi iconici, un design accattivante e tecnologie innovative, offrendo ai clienti più scelta e più motivi per essere entusiasti di ciò che ci aspetta”. L’ampia presenza di Stellantis al Salone dell’Auto di Parigi, con otto dei suoi marchi, tra cui il partner chiave Leapmotor, offre uno spaccato della forza, dell’innovazione e dell’ambizione che guidano la trasformazione dell’azienda. “Stellantis è profondamente radicata in Europa e occupa una posizione di leadership che sarà rafforzata dal successo di tutti i nostri marchi”, ha affermato Emanuele Cappellano, COO per l’Europa allargata . “Stellantis vuole sfruttare appieno il vantaggio competitivo derivante dall’unicità dei suoi marchi iconici, offrendo auto che affondano le radici nella tradizione e sono proiettate verso il futuro, basate su un solido know-how e contraddistinte da un’impareggiabile bellezza progettuale, per plasmare il futuro della mobilità con oltre 50 prodotti da lanciare entro il 2030. Questi traguardi, frutto dell’attuazione del nostro piano strategico, consentiranno a Stellantis di ampliare la propria presenza sul mercato nell’Europa allargata del 25%”, ha aggiunto Cappellano. Ciascun concept esplora una dimensione distinta del progresso, dalla mobilità e dalle prestazioni al benessere e alle esperienze digitali. Insieme, incarnano la creatività, l’ambizione e la visione incentrata sul cliente che proiettano Stellantis verso il futuro.

Alfa Romeo Cuorerosso è una concept car nata dal cuore del marchio, creata per chi ama ancora guidare. Mostra come il marchio possa proiettarsi nel futuro: una visione destinata a trovare espressione nei segmenti chiave del mercato, attraverso architetture multi-energia, con modelli lunghi fino a 4,7 metri e la possibilità di ospitare versioni Quadrifoglio. In quest’ottica, l’epitome delle prestazioni si concretizza in un propulsore Full-Hybrid 2.9 V6, abbinato alla trazione integrale Q4, al convertitore di coppia e all’albero di trasmissione in fibra di carbonio.

Con la 2 CV Concept, Citroën non replica un’icona: reinventa un’idea che non ha perso nulla della sua attualità. Un’auto elettrica più accessibile, semplice e ingegnosa che rimette la libertà e la gioia al centro della mobilità. Una nuova 2 CV, fedele allo spirito dell’originale ma progettata per il futuro: completamente elettrica, prodotta in Europa e accessibile a un prezzo di 15.000 euro.

Il concept DS F3VER, guidato dal design, esplora il futuro di DS Automobiles, unendo elementi che troppo spesso si presentano separatamente: desiderabilità senza compromessi, personalizzazione e versatilità. Basandosi su questi tre pilastri fondamentali, DS F3VER si discosta dalle convenzioni per esplorare nuove possibilità e sfidare i codici consolidati. Un’espressione audace della direzione intrapresa da DS Automobiles: più distintiva, più desiderabile e più ardita.

FIAT Multiplay reinventa la mobilità per una nuova era, esplorando come un veicolo possa adattarsi perfettamente alle esigenze in continua evoluzione della vita moderna. Combinando la versatilità di un pick-up con il comfort e la flessibilità di un SUV, sfida le categorie automobilistiche tradizionali attraverso un’architettura configurabile progettata intorno alle persone e alle esperienze condivise. Ispirato all’innovativo Multipla, Multiplay offre una visione audace del futuro di FIAT, unendo accessibilità, inclusività e innovazione per reinventare la mobilità.

La concept car Opel STX presenta una visione per le future station wagon, mettendo in mostra un design tedesco più audace, puro ed emozionante. La nuova firma luminosa Opel Vizor con animazioni a lamelle e la bussola verticale Opel ancora più prominente, abbinate alla parte posteriore pulita e discendente, anticipano il linguaggio stilistico di nuova generazione del marchio, elementi del quale saranno presenti nei futuri modelli di produzione.

PEUGEOT RCZ Vision è un manifesto del marchio che offre la visione più avanzata di sempre del futuro PEUGEOT, coniugando design e tecnologia al servizio del piacere di guida. Costruita su un’architettura basata sulla piattaforma STLA One, la RCZ Vision beneficia della nuova tecnologia steer-by-wire. Anticipa la prossima generazione dell’esperienza di bordo PEUGEOT, in particolare attraverso Hypersquare® e il nuovissimo PEUGEOT i-Cockpit®. Incarna la visione PEUGEOT di una mobilità elettrica efficiente e ad alte prestazioni.