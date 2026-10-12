Messico, turisti e residenti si preparano all'arrivo dell'uragano Simon

Turisti e residenti di Puerto Vallarta, in Messico, si stanno preparando all’arrivo dell’uragano Simon, una potente tempesta di categoria 4, in movimento verso nord al largo della costa, che minaccia il litorale del Pacifico con venti catastrofici, inondazioni e mareggiate. Il personale della Guardia Nazionale e la polizia pattugliano il lungomare della popolare località turistica, mentre le autorità esortano le persone ad abbandonare la zona. Alcuni turisti e residenti continuano a fotografare le onde impetuose nonostante gli avvertimenti delle autorità.