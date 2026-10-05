La Casa Bianca esclude Politico dall’Air Force One per visita in Nebraska

Prosegue lo scontro tra la Casa Bianca e alcuni media Usa che compongono il pool che copre quotidianamente le attività presidenziali. Politico è stato escluso dal viaggio sull’Air Force One per la visita di oggi di Donald Trump in Nebraska. A riportarlo è la Cnn, alla quale a sua volta era già stato impedito di viaggiare con il presidente, nonostante un giudice federale avesse imposto un blocco temporaneo al divieto generale imposto da Trump a Politico, Cnn e Ms Nw di accedere alla Casa Bianca. L’ingiunzione del giudice è in vigore fino all’8 ottobre, ma le redazioni coinvolte ne hanno chiesto la proroga fino alla risoluzione della vicenda in sede giudiziaria.

Per giovedì è fissata un’udienza relativa alla causa intentata dalle tre testate contro il divieto dell’amministrazione. La Casa Bianca ha sostenuto in precedenza che la sentenza del giudice non si applichi all’Air Force One, l’aereo utilizzato per trasportare il presidente, i membri del governo e i rappresentanti dei media verso gli eventi ufficiali. Politico avrebbe dovuto ricoprire oggi il ruolo di pool della carta stampata per le trasferte.