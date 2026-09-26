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sabato 26 settembre 2026

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Cnn esclusa dall’Air Force One per il viaggio di Trump in Tennessee

Cnn esclusa dall’Air Force One per il viaggio di Trump in Tennessee
Donald Trump, 21 settembre 2026, Joint Base Andrews (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
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L’emittente è stata sostituita da Real America’s Voice, una tv conservatrice

Non accenna a diminuire la tensione tra Donald Trump e i media statunitensi. La Casa Bianca, infatti, ha comunicato che la Cnn sarà esclusa dall’Air Force One in occasione del viaggio di sabato del presidente degli Stati Uniti a Knoxville, nel Tennessee. L’emittente è stata sostituita da Real America’s Voice, una tv conservatrice. Secondo le indicazioni di Washington, il leader repubblicano dovrebbe assistere a mezzogiorno a una partita di football universitario tra l’Università del Tennessee e l’Università del Texas.

La notizia dell’esclusione della Cnn è arrivata subito dopo che i giornalisti dell’emittente, insieme a quelli di Ms Now e Politico, che Trump aveva bandito la scorsa settimana dai terreni della Casa Bianca, erano stati riammessi al complesso presidenziale, in seguito alla sospensione del divieto concessa da un giudice distrettuale. 

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