Cnn esclusa dall’Air Force One per il viaggio di Trump in Tennessee

Non accenna a diminuire la tensione tra Donald Trump e i media statunitensi. La Casa Bianca, infatti, ha comunicato che la Cnn sarà esclusa dall’Air Force One in occasione del viaggio di sabato del presidente degli Stati Uniti a Knoxville, nel Tennessee. L’emittente è stata sostituita da Real America’s Voice, una tv conservatrice. Secondo le indicazioni di Washington, il leader repubblicano dovrebbe assistere a mezzogiorno a una partita di football universitario tra l’Università del Tennessee e l’Università del Texas.

La notizia dell’esclusione della Cnn è arrivata subito dopo che i giornalisti dell’emittente, insieme a quelli di Ms Now e Politico, che Trump aveva bandito la scorsa settimana dai terreni della Casa Bianca, erano stati riammessi al complesso presidenziale, in seguito alla sospensione del divieto concessa da un giudice distrettuale.