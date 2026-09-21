Home > Esteri > Usa: Cnn, Ms Now e Politico fanno causa a Trump. Il presidente: “Nessun attacco alla libertà di stampa ma alle fake news”

La decisione di Donald Trump di vietare l’accesso alla Casa Bianca a Cnn, Ms Now e Politico potrebbe costare una battaglia legale al presidente Usa. Le tre testate hanno infatti annunciato di avere notificato all’amministrazione Trump che fanno causa per il negato accesso alla Casa Bianca ai loro giornalisti.

Sabato ai reporter delle tre testate è stato impedito l’accesso alla Casa Bianca dopo che il giorno prima il presidente Usa, Donald Trump, aveva dichiarato di volerli escludere a causa di notizie che reputava fossero “fake news”. Il divieto costituisce una chiara escalation dei tentativi di lunga data di Trump, sia in sede giudiziaria che attraverso provvedimenti amministrativi, di limitare la copertura giornalistica da parte di reporter che ritiene sgraditi. Si tratta dell’ultimo test delle tutele garantite dal Primo Emendamento.

Le tre testate hanno dato l’annuncio in una dichiarazione congiunta pubblicata sul social X. “Questa mattina abbiamo comunicato al governo che oggi presenteremo una causa legale per tutelare i nostri diritti sanciti dal Primo Emendamento e difendere il principio secondo cui non spetta al governo decidere cosa la stampa debba riportare o pubblicare”, si legge nella nota congiunta pubblicata questa mattina, “senza preavviso né procedura, la Casa Bianca ha revocato le credenziali dei nostri giornalisti perché disapprovava il nostro modo di fare giornalismo. Se non contrastata, questa situazione minaccia la libertà di stampa e il diritto del pubblico a un giornalismo indipendente, libero da interferenze governative”.

CNN, MS NOW and Politico to sue Trump administration after the president banned them from the White House. https://t.co/KswoE3FStI? pic.twitter.com/oPb3GBFiHD — CNN (@CNN) September 21, 2026

Trump: “Nessun attacco alla libertà di stampa ma alle fake news, sono un cancro”

Su Truth è arrivata la replica del tycoon. “La Casa Bianca non sta sferrando un attacco alla libertà di stampa, un valore a cui tengo molto. Sta invece sferrando un attacco alle fake news, un fenomeno che si è diffuso come un cancro nei nostri amati Stati Uniti d’America”, ha scritto il leader repubblicano. Il fenomeno delle fake news, prosegue, “è corrotto, mirato, pervasivo, perfettamente coordinato e totalmente fuori controllo. Rappresenta una minaccia per la nostra sicurezza nazionale e deve essere fermato, subito!”.