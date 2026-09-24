Trump ‘caccia’ dalla Casa Bianca Cnn, Ms Now e Politico ma un giudice lo blocca: “Devono essere riammesse”

Il giudice federale Timothy Kelly ha temporaneamente bloccato la decisione del presidente Donald Trump di bandire tre testate giornalistiche dai locali della Casa Bianca e ha stabilito che a CNN, MS NOW e Politico debba essere ripristinato l’accesso. Si tratta dell’ultimo sviluppo in una resa dei conti sempre più accesa tra il presidente Donald Trump e i media la cui copertura giornalistica non gli piace. Trump aveva annunciato il divieto nei confronti di queste testate il 18 settembre, attaccando quelle che definiva “fake news”. Più recentemente, il presidente ha affermato che la copertura negativa fosse pericolosa per il Paese. Le testate hanno sostenuto di essere state prese di mira a causa del contenuto della loro copertura – in altre parole, per discriminazione basata sul punto di vista – e hanno definito il divieto una “palese violazione” del Primo Emendamento. Il giudice distrettuale Timothy Kelly – nominato da Trump nel 2017 e che nel 2018, in un caso simile, aveva ordinato il ripristino dell’accesso a un giornalista della CNN – ha ascoltato le argomentazioni mercoledì e ha concluso l’udienza senza emettere una sentenza. Giovedì ha emesso un’ordinanza restrittiva temporanea che resterà in vigore per 14 giorni. Tali ordinanze sono in genere volte a preservare lo status quo in attesa di un esame più approfondito del caso da parte del tribunale.

Durante l’udienza, Kelly ha messo in dubbio che l’amministrazione avesse adempiuto ai propri obblighi legali e garantito a CNN, MS NOW e Politico un adeguato processo equo prima di vietarne l’accesso. Le sentenze relative a due casi precedenti sull’accesso della stampa, compreso uno giunto alla Corte Suprema degli Stati Uniti, hanno chiarito che i giornalisti hanno diritto a essere ascoltati prima che i loro tesserini stampa vengano revocati. L’avvocato del Dipartimento di Giustizia Michael Velchik ha sostenuto che le sentenze nei casi precedenti fossero errate. Il giudice ha osservato che la sua decisione si sarebbe basata su precedenti sentenze in casi analoghi relativi al Primo Emendamento, anche se il governo non fosse d’accordo con esse.