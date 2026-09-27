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domenica 27 settembre 2026

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Il Papa a Lourdes, i fedeli: "E' una gioia immensa"

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Domenica Papa Leone XIV ha celebrato la Messa per centinaia di migliaia di fedeli in un prato di fronte alla grotta di Lourdes, il santuario cattolico francese legato a guarigioni miracolose. Commossi i pellegrini giunti da tutto il mondo per assistere alla celebrazione officiata da Prevost. “È una gioia immensa, io vivo a Lourdes, avere questa opportunità di vivere questa Messa con i fedeli, e ci sono anche dei non credenti, è davvero una celebrazione fraterna e questo rappresenta anche il messaggio di pace del Papa. Essendo cristiana, per me è un momento straordinario”, dice Anne Marie Hinschbuerger-Voisin, da Lourdes. “Sta venerando la Vergine Maria e Bernadette Soubirous di Lourdes. Lei ha fatto la storia di Lourdes, e anche a livello internazionale, perché all’inizio c’era una persona che ha dato vita a questa storia, quindi è davvero bello. E alla fine ha consegnato la croce e le medaglie per riconoscere i benefici di Lourdes”, afferma Patricia Ebatha, di Brazzaville, in Congo.