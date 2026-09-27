Il Papa a Lourdes, i fedeli: "E' una gioia immensa"

Domenica Papa Leone XIV ha celebrato la Messa per centinaia di migliaia di fedeli in un prato di fronte alla grotta di Lourdes, il santuario cattolico francese legato a guarigioni miracolose. Commossi i pellegrini giunti da tutto il mondo per assistere alla celebrazione officiata da Prevost. “È una gioia immensa, io vivo a Lourdes, avere questa opportunità di vivere questa Messa con i fedeli, e ci sono anche dei non credenti, è davvero una celebrazione fraterna e questo rappresenta anche il messaggio di pace del Papa. Essendo cristiana, per me è un momento straordinario”, dice Anne Marie Hinschbuerger-Voisin, da Lourdes. “Sta venerando la Vergine Maria e Bernadette Soubirous di Lourdes. Lei ha fatto la storia di Lourdes, e anche a livello internazionale, perché all’inizio c’era una persona che ha dato vita a questa storia, quindi è davvero bello. E alla fine ha consegnato la croce e le medaglie per riconoscere i benefici di Lourdes”, afferma Patricia Ebatha, di Brazzaville, in Congo.