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giovedì 17 settembre 2026

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Yemen, l’esercito mostra gli attacchi alle strutture degli Houthi

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Le forze armate yemenite hanno diffuso un video che mostrerebbe attacchi contro strutture e attrezzature degli Houthi in diverse aree del Paese, tra cui la città portuale di Mokha. Le immagini, pubblicate dall’ufficio stampa dell’esercito, mostrano esplosioni e colonne di fumo. Gli scontri tra i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, e le forze governative hanno provocato centinaia di morti e decine di migliaia di sfollati. Mercoledì, intanto, gli Houthi hanno dichiarato di aver abbattuto un caccia F-15 della coalizione sostenuta dall’Arabia Saudita nella provincia centrale di Marib, senza precisare quando sarebbe avvenuto l’episodio.