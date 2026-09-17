Trump minaccia l’Ue: "Dazi molto pesanti se il Canada diventa membro associato"

Donald Trump torna ad attaccare il Canada e l’Unione europea. Parlando con i giornalisti in North Carolina, il presidente americano ha minacciato nuove misure commerciali contro l’Ue nel caso in cui Bruxelles permettesse a Ottawa di diventare membro associato. “Se lo facessero, lo considererei un atto del tutto ostile“, ha dichiarato, ipotizzando dazi molto pesanti o la sospensione degli scambi commerciali con l’Europa per diversi prodotti. Il presidente ha precisato che la risposta dipenderà dalle intenzioni dei leader europei: “Se l’intenzione è buona, va bene. Se è cattiva, imporremo dazi molto pesanti all’Europa“.