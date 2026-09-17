Catania, sequestrati 4.400 capi contraffatti: l'enorme magazzino con Versace, Moncler e Louis Vuitton

Maxi sequestro della Guardia di finanza a Misterbianco, in provincia di Catania. I militari hanno individuato, all’interno di una ditta individuale attiva nella vendita all’ingrosso di abbigliamento, circa 4.400 prodotti contraffatti, tra cui magliette, abiti, giubbotti e tute, anche per bambini. I capi riportavano falsi marchi di numerose griffe, tra cui Versace, Moncler, Louis Vuitton, Gucci, Adidas e Nike. Tutta la merce è stata sequestrata e il titolare dell’attività è stato denunciato alla magistratura per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.