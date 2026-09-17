Yemen, gli Houthi diffondono un video dei ribelli davanti a un caccia saudita abbattuto

I media degli Houthi hanno diffuso un video che mostrerebbe i rottami di un caccia F-15 saudita, presumibilmente abbattuto nella provincia di Marib, in Yemen. La diffusione del filmato arriva mentre l’Arabia Saudita, alle prese con una riduzione delle scorte di intercettori missilistici nel contesto della guerra con l’Iran e degli attacchi con droni degli Houthi, avrebbe chiesto a Francia, Gran Bretagna, Pakistan ed Egitto di inviare squadre di difesa aerea. Riyadh ha inoltre accusato gli Houthi di aver tentato di colpire La Mecca con un drone, ma il gruppo ha respinto l’accusa. Intanto continuano gli attacchi contro le infrastrutture petrolifere e le rotte marittime saudite, con conseguenze sulla sicurezza e sui commerci del regno.