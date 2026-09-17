Vietnam, case sommerse a causa delle inondazioni: un uomo entra in salotto con la canoa

Forti piogge hanno provocato inondazioni in diverse zone del nord del Vietnam, tra cui le province di Thanh Hoa e Ninh Binh. I media statali hanno mostrato immagini di fiumi in piena, abitazioni sommerse e strutture allagate nelle aree più basse. Nella capitale Hanoi, le precipitazioni torrenziali durante l’ora di punta hanno allagato diverse strade, causando gravi ingorghi e disagi ai pendolari. Le piogge, iniziate martedì, dovrebbero proseguire fino alla fine di giovedì. Le autorità hanno avvertito che le precipitazioni potrebbero aumentare il rischio di ulteriori inondazioni e frane, sia nelle zone pianeggianti sia in quelle montuose.