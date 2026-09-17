Indonesia, il Giappone interviene contro gli incendi boschivi: le immagine dall'interno degli elicotteri

Le Forze di Autodifesa giapponesi hanno avviato operazioni aeree antincendio nei pressi di Pontianak, in Indonesia, per contrastare gli incendi che hanno colpito vaste aree del Paese. In un video diffuso dai militari si vedono elicotteri da trasporto CH-47 prelevare acqua da un fiume e riversarla sulle zone interessate dalle fiamme. Il Giappone ha inviato circa 300 membri dell’equipaggio, tre elicotteri e la nave JS Kunisaki. Le operazioni sono state ostacolate dalla scarsa qualità dell’aria e dalla visibilità ridotta. Sebbene gli incendi stagionali stiano iniziando a diminuire, una fitta foschia continua ad avvolgere alcune zone del Kalimantan. Il fumo, presente da oltre un mese, ha provocato una crisi sanitaria nei Paesi vicini, raggiungendo anche le Filippine e superando i livelli di emergenza per l’inquinamento in Malesia.