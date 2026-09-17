Trump minaccia: “Se Canada membro associato Ue, imporrò nuovi pesanti dazi”

In un comizio tenuto a Charlotte, nella Carolina del Nord, il presidente Usa Donald Trump ha affermato che consentire al Canada di diventare membro associato dell’Unione Europea potrebbe costituire un “atto ostile“, minacciando di reagire a tale proposta imponendo ulteriori dazi al blocco.

Le parole di Trump costituiscono una risposta a quanto affermato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha proposto di aprire il percorso affinché il Canada diventi il “primo membro associato dell’Unione Europea”. Trump ha subordinato la sua minaccia alle “intenzioni” dei leader europei, affermando: “Se l’intenzione è buona, va bene. Se l’intenzione è cattiva, imporremo dazi molto pesanti all’Europa”. Il tycoon ha inoltre fatto capire che gli Stati Uniti potrebbero interrompere gli scambi commerciali con l’Europa in determinati settori.

Tajani: “Su Canada facciamo interesse di Italia ed Europa, non degli Usa”

Sul Canada “facciamo l’interesse dell’Italia e dell’Europa” e non prendiamo decisioni “in base al governo americano del momento”, “crediamo nel legame transatlantico”, “siamo alleati leali, ma sempre a testa alta“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato a ‘Radio Anch’io’, su Rao Radio1, commentando le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump che ha minacciato di imporre ulteriori dazi se il Canada diventerà membro associato dell’Ue, come ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione. “Il Canada è un paese del G7, della Nato”, “è un Paese che ha legami forti con l’Europa”, c’è una grande “comunità italiana” e “non stupisce che si voglia avere un rapporto positivo”, ha rimarcato Tajani.