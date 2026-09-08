11 settembre 2001, Mamdani punta il dito contro gli ex leader: "Più morti per le malattie che per gli attentati"

A quasi 25 anni dagli attentati dell’11 settembre, il sindaco di New York Zohran Mamdani ha sottolineato come oggi siano morte più persone per malattie legate all’11 settembre che per gli attentati stessi. I sopravvissuti e i lavoratori esposti all’aria tossica a Ground Zero hanno infatti affrontato per anni gravi problemi di salute. Mamdani ha annunciato oltre 34 milioni di dollari per un portale pubblico che documenterà la risposta della città, compreso ciò che le autorità sapevano sull’aria tossica e quando lo sapevano. La prima tranche, 170mila pagine, è stata pubblicata martedì; altri documenti saranno resi disponibili nei prossimi 12 mesi e saranno accessibili gratuitamente ai newyorkesi. “Le persone si sono ammalate perché i leader di cui si fidavano hanno mentito e hanno detto loro che potevano respirare tranquillamente l’aria tossica”, ha dichiarato Mamdani.