Usa, spari contro attivista di destra Charlie Kirk a un evento in Utah

L’attivista di destra Charlie Kirk è stato colpito da almeno un colpo di arma da fuoco mentre stava parlando ad un evento pubblico alla Utah Valley University di Orem, nello Utah. La notizia, riportata da Just the News e in seguito dalla Cnn è stata rilanciata anche da Truth Social. Un video comparso online mostra il momento in cui Kirk, fondatore di Turning Point Usa, viene colpito e sbalzato dallo sgabello sul quale era seduto all’interno di una tenda. L’uomo sarebbe in condizioni critiche.

Trump: “Preghiamo per Charlie Kirk”

“Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, che è stato colpito. Un bravissimo ragazzo, dalla testa ai piedi. Dio lo benedica!”. Lo scrive Donald Trump in un post su Truth, dopo l’attentato contro l’attivista conservatore.

Turning Point: che cos’è l’organizzazione fondata da Kirk

Turning Point è stata fondata nella periferia di Chicago nel 2012 da Kirk, allora 18enne, e William Montgomery, un attivista del tea party, per fare proselitismo nei campus universitari grazie alle tasse basse. Non fu un successo immediato. Ma lo zelo di Kirk nel contrastare i liberali nel mondo accademico alla fine conquistò un gruppo influente di finanziatori conservatori.



Nonostante i primi dubbi, Turning Point ha sostenuto con entusiasmo Trump dopo che il tycoon ottenne la nomination nel GOP nel 2016. Kirk ha servito come assistente personale di Donald Trump Jr., il figlio maggiore del presidente, durante la campagna elettorale generale.



Ben presto, Kirk divenne una presenza regolare sulla TV via cavo, dove elogiava l'allora presidente. Trump e suo figlio sono stati altrettanto generosi e hanno spesso parlato alle conferenze di Turning Point.