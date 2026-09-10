Ucraina, ministro della Difesa britannico: "Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato"

Il segretario alla Difesa del Regno Unito Wes Streeting è intervenuto in Parlamento per parlare di Ucraina e ha lanciato un avvertimento alla Russia. “La prima linea è l’Ucraina e a Kiev, durante il mio primo viaggio all’estero, ho visto con i miei occhi che volto ha la tirannia moderna. Se c’è una cosa che il presidente Putin è riuscito a ottenere con la guerra in Ucraina, è stata proprio quella di rafforzare la Nato e il nostro impegno a favore della nostra difesa e sicurezza collettive. Quindi Mosca non deve avere alcun dubbio: siamo pronti a difendere ogni pollice del territorio della Nato qualora la Russia dovesse attaccare“, ha detto Streeting.