Ucraina, l’aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in Moldavia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha iniziato in modo drammatico il viaggio verso Oslo, dove oggi ha partecipato ai funerali di re Harald e ha incontrato il governo norvegese. “Il suo aereo è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia. Questa è la realtà in cui si trova”, ha detto il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store alla tv pubblica Nrk. Zelensky è arrivato a Oslo dalla Moldavia martedì sera. Questa mattina è stato ricevuto presso l’ufficio del premier. “Gli ho chiesto come fosse andata la notte e mi ha detto che non era stata una buona notte, perché era rimasto al telefono a ricevere notizie sui luoghi in cui erano caduti i missili”, ha raccontato Store, “è una situazione drammatica”.