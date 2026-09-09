Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha iniziato in modo drammatico il viaggio verso Oslo, dove oggi ha partecipato ai funerali di re Harald e ha incontrato il governo norvegese. “Il suo aereo è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia. Questa è la realtà in cui si trova”, ha detto il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store alla tv pubblica Nrk. Zelensky è arrivato a Oslo dalla Moldavia martedì sera. Questa mattina è stato ricevuto presso l’ufficio del premier. “Gli ho chiesto come fosse andata la notte e mi ha detto che non era stata una buona notte, perché era rimasto al telefono a ricevere notizie sui luoghi in cui erano caduti i missili”, ha raccontato Store, “è una situazione drammatica”.
Ucraina, l’aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in Moldavia
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Lo ha raccontato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store alla tv pubblica Nrk