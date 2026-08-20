Ucraina, incendi a Kiev dopo pesante attacco russo

È di 12 morti e 33 feriti il bilancio dell‘attacco russo sulla capitale ucraina Kiev, mentre le esplosioni hanno risuonato nella città per tutta la notte, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L’allarme aereo è rimasto attivo fino alle prime ore del mattino di giovedì. Gli attacchi hanno colpito 12 località nei distretti di Darnytskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi di Kiev, danneggiando edifici residenziali, una struttura sanitaria e un istituto scolastico. Le squadre di soccorso sono sul posto e hanno estratto le persone dalle macerie. Nel distretto di Solomianskyi, i due piani superiori di un edificio residenziale di 9 piani sono stati distrutti e in altri piani sono divampati incendi. Alcune persone sono rimaste intrappolate anche in due edifici residenziali e in un rifugio scolastico.