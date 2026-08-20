Ucraina, attacco russo su Kiev: almeno 12 morti e 33 feriti – La diretta

Pesante attacco russo su Kiev. La capitale ucraina è stata colpita da una raffica di missili che hanno causato almeno 12 morti e 33 feriti. I raid hanno preso di mira 12 località nei distretti di Darnytskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi, danneggiando edifici residenziali, una struttura sanitaria e un istituto scolastico. Le squadre di soccorso sono sul posto e hanno estratto diverse persone dalle macerie. Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che l’offensiva lanciata nella notte ha colpito “impianti industriali militari, un centro di trasporto e logistica e magazzini”.