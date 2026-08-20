Ucraina, attacco russo su Kiev: almeno 12 morti e 33 feriti – La diretta

Pesante attacco russo su Kiev. La capitale ucraina è stata colpita da una raffica di missili che hanno causato almeno 12 morti e 33 feriti. I raid hanno preso di mira 12 località nei distretti di Darnytskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi, danneggiando edifici residenziali, una struttura sanitaria e un istituto scolastico. Le squadre di soccorso sono sul posto e hanno estratto diverse persone dalle macerie. Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che l’offensiva lanciata nella notte ha colpito “impianti industriali militari, un centro di trasporto e logistica e magazzini”.
Punti chiave
- Podolyak: "Puniremo chi ruba ma votare adesso è impossibile"
- Zelensky: "I russi hanno preparato a lungo l'attacco di stanotte"
- Mosca: "A Kiev colpite installazioni militari e industriali"
- Il bilancio dei raid su Kiev sale a 12 morti e 33 feriti
- Dopo attacchi russi decollati jet militari in Polonia
- Drone si schianta in Romania vicino al confine
- Sei morti e 33 feriti in attacco russo su Kiev
“Smascherare azioni corruttive di un funzionario, a prescindere dalla posizione che ricopre, dimostra che lo Stato ha efficaci organismi anti-corruzione ed è assolutamente intollerante verso la corruzione. Sono in corso indagini e vedremo le conseguenze giudiziarie. Ma l’azione dimostra che l’Ucraina procede con la massima fermezza e con decisioni efficaci. Ci sono dei sospetti, c’è un’immediata reazione politica e le successive azioni procedurali”. Lo afferma il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, in un’intervista a ‘Repubblica’.
“Chiunque partecipi al processo politico ha diritto di fare dichiarazioni, non solo Fedorov, ma gli ostacoli alla campagna elettorale sono aumentati. La Russia attacca i centri città, è impossibile garantire la sicurezza delle elezioni. E il divieto previsto dalla legge è tuttora in vigore. Chiunque veda il proprio futuro nella politica ha diritto di parlare della possibilità o impossibilità di tenere elezioni, è una discussione normale per qualsiasi Paese democratico. Ma ci sono territori occupati, molte persone sono fuori dall’Ucraina o hanno cambiato residenza”, osserva rispetto alla possibilità di tenere elezioni ora.
Rispetto alla carenza di missili per la difesa aerea dice che “la situazione è molto difficile. Non possiamo proteggere tutto: decine di regioni possono essere colpite simultaneamente, è impossibile collocare un Patriot accanto a ogni obiettivo. Si può arrivare a chiudere il cielo all’80-90% se il numero di intercettori sarà elevato”.
Inoltre è convinto che l’Ucraina possa vincere la sfida dei droni: “Le nostre soluzioni tecnologiche sono più avanzate. Il problema è la velocità dei nostri partner e di ampliamento della produzione. Oggi possiamo distruggere un volume molto maggiore di obiettivi sul territorio russo e lungo il fronte. Dobbiamo ridurre il potenziale militare distruggendo le infrastrutture militari russe: 6.500 fabbriche e un’enorme quantità di produzioni collegate. E dobbiamo distruggere obiettivi che influiranno sulle proteste sociali in Russia: la raffinazione del petrolio e i marketplace attraverso i quali le persone guadagnano. Devono avere la consapevolezza psicologica che la guerra è fuori dalla finestra” e aggiunge che “non colpiamo obiettivi civili, non abbiamo interesse a farlo”.
I russi ” si sono preparati a lungo” per l’attacco effettuato questa notte sull’Ucraina. Lo ha affermato il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky. L’attacco è stato massiccio. Hanno combinato munizioni di vario tipo, missili da crociera e droni per danneggiare il più possibile le infrastrutture civili. Si registrano danni a Kiev e nella regione, così come nelle regioni di Odessa e Chernihiv”, ha scritto su Telegram.
Il ministero della Difesa russo ha affermato che l’attacco lanciato nella notte ha colpito “impianti industriali militari, un centro di trasporto e logistica e magazzini a Kiev e nella regione di Kiev”. Lo scrive la Tass. L’attacco – viene spiegato – è stato condotto “utilizzando armi di alta precisione da terra, aria, mare e droni a lungo raggio”.
Si aggrava a 12 morti e 33 feriti il bilancio dell’attacco russo sulla capitale Ucraina Kiev, mentre le esplosioni hanno risuonato nella capitale Ucraina per tutta la notte, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L’allarme aereo è rimasto attivo fino alle prime ore del mattino di giovedì. Gli attacchi hanno colpito 12 località nei distretti di Darnytskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi di Kiev, danneggiando edifici residenziali, una struttura sanitaria e un istituto scolastico. Le squadre di soccorso sono sul posto e hanno estratto le persone dalle macerie. Nel distretto di Solomianskyi, i due piani superiori di un edificio residenziale di 9 piani sono stati distrutti e in altri piani sono divampati incendi. Alcune persone sono rimaste intrappolate anche in due edifici residenziali e in un rifugio scolastico.
In seguito agli attacchi russi sull’Ucraina nella notte è iniziata l’operatività dell’aviazione militare nello spazio aereo polacco. Lo ha reso noto il Comando Operativo delle Forze Armate polacche in un post su X.
“I sistemi di difesa aerea terrestri e di ricognizione radar hanno raggiunto lo stato di allerta. Queste azioni hanno carattere preventivo e sono orientate alla protezione dello spazio aereo e alla sua difesa, in particolare nelle aree adiacenti a quelle a rischio”, riferisce il comando, aggiungendo di “monitorare la situazione attuale” mentre “le forze e i mezzi subordinati rimangono in stato di allerta per una reazione immediata”. In seguito il comando ha riferito che “le operazioni dell’aviazione militare” nello spazio aereo polacco “sono terminate”, precisando che “non è stata rilevata alcuna violazione dello spazio aereo”.
Un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, schiantandosi nella contea di Tulcea, in una zona disabitata. Lo riferisce il ministero della Difesa romeno, spiegando che “alle ore 2.23 (in Italia le 1.23), il sistema di sorveglianza radar del Ministero della Difesa Nazionale ha rilevato un gruppo di bersagli aerei in prossimità del confine con l’Ucraina”. Due F-18 spagnoli sono decollati per monitorare la situazione e un elicottero IAR-330 SOCAT romeno è decollato per una missione di ricognizione aerea.
“Alle ore 3.21 , un drone ha fatto irruzione nello spazio aereo nazionale, a circa 13 chilometri a est della città di Galati”m spiega il ministero romeno, poi “alle ore 03.24, l’equipaggio dell’elicottero IAR-330 SOCAT ha segnalato che il bersaglio era precipitato a circa 4 chilometri a nord-est della località di Grindu, nella contea di Tulcea, in una zona disabitata. L’impatto al suolo del velivolo è stato seguito da un incendio che si è spento da solo. Non sono state segnalate vittime né danni materiali”. Il dicastero ha aggiunto che “una squadra di militari è stata mandata sul posto dell’impatto per mettere in sicurezza l’area”.
È di 6 morti e 33 feriti il bilancio dell’attacco russo sulla capitale Ucraina Kiev. Lo riferiscono i media ucraini che citano le autorità locali.
“Le conseguenze dell’attacco nemico sono state registrate in oltre 12 punti nei distretti di Darnytskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi della città. Sono stati danneggiati edifici residenziali, una struttura sanitaria e un istituto scolastico. Sono divampati incendi in magazzini su un’ampia area. I servizi di emergenza stanno lavorando per porre rimedio alle conseguenze. Purtroppo, 5 persone hanno perso la vita per mano del nemico. Altre 23 persone sono rimaste ferite”, ha scritto il sindaco Vitali Klitschko sui social media, come riporta Ukrainska Pravda.
Nella vicina località di Brovary, nell’oblast di Kiev, un uomo è rimasto ucciso e un altro ferito nell’attacco, come ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Tymur Tkachenko, aggiungendo che è stato danneggiato un impianto “industriale” non meglio specificato, come riporta il Kyiv Independent.