Cisgiordania, coloni assediano case palestinesi: saluti e strette di mano coi soldati israeliani

Coloni israeliani chiacchierano e stringono la mano ai soldati israeliani. E’ quanto mostra un video pubblicato da Associated Press girato davanti a una delle case palestinesi che gli stessi estremisti israeliani assediano da oltre una settimana in Cisgiordania.

L’esercito israeliano afferma di aver dispiegato le truppe in quella zona per allontanare i coloni dopo che il loro assedio ha suscitato indignazione a livello internazionale, oltre che la dura condanna dell’ambasciatore Usa in Israele Mike Huckabee

Tuttavia, è stato oggetto di forti critiche da parte dei palestinesi e di organizzazioni per i diritti umani perchè accusato di non intervenire con fermezza contro i coloni e, in alcuni casi, di colludere con loro.

I video, girati da Qusai Abu Rida, che vive in una delle tre abitazioni circondate dai coloni, mostrano anche gli estremisti che si riversavano lungo la strada verso la sua casa a bordo di fuoristrada, sorridendo apertamente alla sua telecamera.

L’assedio è iniziato domenica 9 agosto, quando decine di coloni sono arrivati e hanno bloccato le porte di tre case nel villaggio di Qusra, impedendo agli occupanti di uscire. Le truppe israeliane sono intervenute più volte e giovedì sono arrivate in gran numero.

Abu Rida e suo figlio adolescente sono stati temporaneamente evacuati dall’esercito giovedì, ma poche ore dopo è stato loro permesso di tornare. Il fratello di Abu Rida vive in Ohio e ha cittadinanza anche americana.