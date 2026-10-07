Cina, la nascita del maxi ponte ferroviario: gettati 1.835 metri cubi di cemento

È stata completata in Cina la prima fondazione di un pilone del ponte ferroviario per l’alta velocità, lungo 668 metri, nella regione di Chongqing. Il viadotto attraverserà per 173,3 metri il fiume Longhe e avrà una campata principale di 180 metri, sostenuta da due piloni alti 74 e 76 metri. La fondazione del pilone numero 6 contiene 1.835,2 metri cubi di calcestruzzo ed è sostenuta da 14 pali, ciascuno del diametro di 2,5 metri. Gli operai hanno completato il getto in soli dieci giorni, lavorando senza sosta e utilizzando oltre 200 tonnellate di acciaio per le armature. I lavori lungo il fiume sono stati accelerati in vista del riempimento stagionale del bacino delle Tre Gole, il cui livello massimo supererà di 2,6 metri la fondazione. La costruzione proseguirà con casseforme idrauliche rampanti per i piloni e tecniche a sbalzo per realizzare le campate principali del ponte.