Coloni israeliani assediano famiglie palestinesi in casa in Cisgiordania, l’ambasciatore Usa: “E’ terrorismo”

I coloni israeliani hanno assediato tre famiglie palestinesi nelle loro case in Cisgiordania, interrompendo la fornitura di acqua ed elettricità. La notizia è stata riportata sia dai media arabi che israeliani. Immagini delle telecamere di sicurezza del villaggio di Qusra, a sud di Nablus, mostrano i coloni che circondano una delle case, riferisce Al Jazeera. I residenti intrappolati hanno affermato che i soldati israeliani non sono riusciti a disperdere i coloni. Aisha Abu Rida, una delle residenti, ha detto all’emittente qatariota che l’assedio è iniziato domenica, con i coloni che hanno bloccato tutti gli accessi alla sua casa. “Siamo circondati dai coloni, ma restiamo saldi, se Dio vuole. Non lasceremo la nostra casa, qualunque cosa accada”, ha affermato.

Ambasciatore Usa: “Assedio coloni a case palestinesi è terrorismo”

L’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha condannato l’assedio di coloni israeliani ad alcune case palestinesi a Qusra, a sud di Nablus, tra cui quella di un cittadino statunitense. Huckabee ha definito le azioni dei coloni come atti di “terrorismo” e ha poi negato le accuse che Washington e l’ambasciata non sarebbero intervenute a difesa del cittadino statunitense. “L’ambasciata è stata molto coinvolta e le Forze di Difesa Israeliane e la Polizia israeliana sono intervenute su nostra richiesta per allontanare i terroristi israeliani responsabili. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo atto contro la casa di questa famiglia sono criminali. La Casa Bianca non è “intervenuta” perché abbiamo già tenuto informata Washington sulla situazione. Le azioni di coloro che hanno perpetrato questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Non ci sono scuse per un comportamento così violento. Affermare che l’ambasciata non si preoccupi o non abbia fatto nulla è semplicemente falso”, ha scritto l’ambasciatore su X.

Here is evidence that @IDF & @israelpolice went to Qusra to remove illegal trespassers there to intimidate Palestinian residents. It's just not accurate to say @Israel nor @usembassyjlm did nothing to protect Palestinian homeowners/US citizens. pic.twitter.com/UMKyHqdtFJ — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 13, 2026

Idf: “Demoliti avamposti di coloni in Cisgiordania”

L’esercito israeliano ha riferito che, durante la notte, le forze di sicurezza hanno demolito le strutture di due avamposti illegali di coloni nei villaggi di Qusra e Jalud, in Cisgiordania. Entrambi gli avamposti erano stati costruiti alla periferia dei villaggi, nell’Area B della Cisgiordania, la cui gestione civile è affidata all’Autorità Palestinese. L’Idf afferma che le forze di sicurezza hanno smantellato le strutture, confiscato l’equipaggiamento e arrestato un sospetto israeliano. Il Times of Israel specifica che nonostante le dichiarazioni dell’esercito israeliano questa mattina sono stati avvistati coloni nei pressi di due abitazioni palestinesi a Qusra, che sono assediate da domenica. L’emittente qatariota Al Jazeera parla di tre famiglie palestinesi sotto assedio, inclusa quella di un cittadino statunitense. Il 51° Battaglione della Brigata Golani è stato schierato nella zona settentrionale della Cisgiordania per contribuire a gestire le provocazioni dei coloni e gli attacchi contro i palestinesi, ha affermato l’Idf, sostenendo che “le truppe svolgeranno missioni difensive e pattugliamenti nella zona per mantenere la sicurezza nella regione”