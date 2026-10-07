Delitto Garlasco, legale Sempio: "Non ci sono indizi così forti verso di lui"

“A nostro avviso ad oggi, per quello che sappiamo, non ci sono indizi così forti verso Andrea Sempio”. Lo ha detto la legale di Andrea Sempio, Angela Taccia, ai cronisti all’ingresso del tribunale di Pavia, a proposito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. “Bisognerà accertare molto bene tutto quello che è uscito, in particolar modo, a mio avviso, la questione tecnico-calzaturiera e la traccia 33”, ha aggiunto. Il termine per il deposito degli atti difensivi scade il 18. “Stiamo continuando il lavoro, è un lavoro complesso, devo dire la verità. Depositeremo un paio di giorni prima, il giorno prima, ma solo perché sono ansiosa e ho paura che con il portale telematico ci sia qualche problema”, ha spiegato Taccia. Sui contenuti la legale è rimasta sul generico: la difesa punterà “su tutto, soprattutto gli accertamenti tecnici ma non solo”. Nessun commento, invece, sulla posizione di Alberto Stasi, per rispetto dei colleghi che lo assistono. ”È una difficoltà quotidiana, quello sì, per le abitudini di vita quotidiana” ha sottolineato a proposito del momento che sta attraversando il suo assistito, Andrea Sempio indagato nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la legale il rapporto con la gente è cambiato.