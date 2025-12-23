Furto al Louvre, il museo rafforza i sistemi di sicurezza

Un montacarichi si è sollevato sulla sua gru verso il Museo del Louvre, a Parigi, ma questa volta non si trattava di ladri di gioielli. Erano operai che installavano le sbarre di sicurezza alla finestra utilizzata per irrompere nella Galleria Apollo del museo parigino durante la straordinaria rapina di ottobre. Il museo più visitato al mondo sta lentamente facendo i conti con le carenze di sicurezza emerse dopo il colpo, mentre gli investigatori sono alla ricerca dei gioielli della corona scomparsi per un valore di 102 milioni di dollari.

Due mesi fa il clamoroso colpo

Con il Louvre chiuso, gli addetti alla manutenzione, dotati di caschi di sicurezza e giubbotti ad alta visibilità, sono saliti sul montacarichi fino a un balcone del secondo piano per fissare nuove sbarre di metallo all’esterno dell’ormai famosa finestra. La scena è stata simile a quella del 19 ottobre, quando alcuni ladri, che si sono spacciati per operai, hanno utilizzato un montacarichi simile, con il quale poi hanno sfondato la finestra per entrare nella galleria. Hanno rubato diademi, orecchini di smeraldi, una collana di zaffiri e altri tesori, e otto minuti dopo erano spariti. Tutti e quattro i presunti ladri sono stati arrestati e incriminati. Ma i gioielli non sono stati trovati. Samuel Lasnel, dell’azienda di manutenzione ascensori Grima-Nacelles, ha dichiarato che lui e la sua squadra sono arrivati prima dell’alba per eseguire l’importante operazione di messa in sicurezza delle finestre. “Abbiamo già lavorato al Louvre – all’interno, all’esterno, dentro e fuori la piramide – siamo stati qui diverse volte”, ha dichiarato all’Associated Press. “Il Louvre ci conosce bene”. Il Louvre non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’operazione di sicurezza di martedì.