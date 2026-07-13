Bangkok, un incendio in un bar provoca una strage: ci sono almeno 27 morti

Un violento incendio ha devastato nella notte un locale con birreria e musica dal vivo a Bangkok, provocando almeno 27 morti e decine di feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme solo dopo circa mezz’ora. I video diffusi online dai soccorritori mostrano il rogo che avvolge il locale ‘Na Ladprao’, nella zona settentrionale della capitale thailandese. Dalla porta principale si sono levate alte colonne di fumo, mentre numerosi clienti hanno tentato di mettersi in salvo tra il panico e una fitta nube nera. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Il governatore di Bangkok, Chadchart Sittipunt, ha spiegato che gli investigatori esamineranno i materiali utilizzati per il soffitto e verificheranno se eventuali uscite di emergenza fossero ostruite, circostanza che potrebbe aver ostacolato l’evacuazione.

Oltre 60 i feriti: una ventina in condizioni critiche

Secondo l’amministrazione cittadina, l’incendio è scoppiato poco prima della mezzanotte di domenica. Lunedì mattina l’area era ancora transennata, mentre decine di agenti della polizia scientifica ispezionavano i resti carbonizzati del locale alla ricerca di elementi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le finestre affacciate sulla strada erano andate completamente distrutte e il marciapiede era coperto di detriti, tra cui televisori, altoparlanti e una chitarra elettrica ridotti in cenere. Attraverso le vetrate infrante si intravedevano tavoli anneriti dal fuoco, alcuni ancora con bottiglie di birra vuote sopra. Nella mattinata, alcuni monaci buddisti si sono recati sul luogo della tragedia per pregare in memoria delle vittime, mentre il personale sanitario distribuiva mascherine ai passanti per proteggerli dal fumo e dai vapori ancora presenti nell’area. Il primo ministro Anutin Charnvirakul, giunto sul posto, ha confermato che il bilancio delle vittime è di almeno 27 morti. Il premier ha riferito il racconto di un musicista che si stava esibendo nel locale: l’uomo avrebbe notato del fumo provenire da un quadro elettrico vicino al palco, poco prima che saltasse la corrente. Subito dopo si sarebbe verificata un’esplosione e il locale si sarebbe rapidamente riempito di un denso fumo. Molte delle vittime sono state trovate nei bagni situati nella parte posteriore del locale, ha aggiunto Anutin. Il governatore Chadchart ha precisato che 63 persone sono state trasportate in ospedale, di cui 22 in condizioni critiche. Le autorità sono inoltre impegnate nell’identificazione delle vittime, poiché molte erano prive di documenti o sono state soccorse prive di conoscenza. Le fotografie scattate dopo l’incendio mostrano tavoli e sedie carbonizzati e gli interni del locale gravemente devastati dalle fiamme. È stato inoltre allestito un punto di accoglienza per raccogliere informazioni dai familiari accorsi sul posto alla ricerca dei propri cari.

La testimonianza di una cantante che ha perso alcuni amici

La cantante Sukanya Wongwongwai ha raccontato di trovarsi nelle vicinanze per un’altra esibizione quando ha appreso dell’incendio. Si è precipitata al locale perché diversi componenti della sua band stavano suonando lì quella sera. Uno di loro è morto, tre sono stati ricoverati in ospedale e un altro risulta ancora disperso. “Da quanto mi hanno raccontato le persone che erano all’interno, quando è scoppiato l’incendio è calato improvvisamente il buio. È mancata la corrente e il fumo era ovunque, tanto che non riuscivano nemmeno a vedere dove fossero le uscite”, ha dichiarato. La Thailandia è già stata teatro di gravi incendi in locali pubblici. Nel 2022, un rogo in un locale con musica dal vivo nell’est del Paese costò la vita a 14 persone. Ancora più grave fu l’incendio scoppiato durante i festeggiamenti di Capodanno del 1° gennaio 2009 nel nightclub Santika di Bangkok, in cui morirono 66 persone e oltre 200 rimasero ferite. Secondo le indagini, l’incendio fu provocato da uno spettacolo pirotecnico allestito all’interno del locale.