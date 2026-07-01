Terremoto Venezuela, si aggrava il bilancio: 2.295 morti. Conclusa la missione dei Vigili del Fuoco

Si è aggravato a 2.295 morti e 11.267 feriti in Venezuela il bilancio del violento doppio terremoto che ha colpito il Paese lo scorso 24 giugno. Il nuovo bilancio è stato fornito dal presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodríguez.

Msf attiva prima clinica mobile a La Guaira

Medici Senza Frontiere (Msf) ha avviato oggi una clinica mobile a Naiguatà, a La Guaira, una delle aree più colpite dal terremoto del 24 giugno in Venezuela, dove i bisogni umanitari e le carenze nella risposta restano significativi. Lo riferisce la stessa organizzazione, spiegando che la clinica mobile è composta da un’équipe di 12 persone, tra cui un medico, infermieri e uno psicologo. “La situazione continua a essere molto critica, e giorno dopo giorno si riduce la speranza di trovare più sopravvissuti. Continuiamo a supportare le strutture mediche, finora ne abbiamo supportate 9 a La Guaira e Caracas”, dichiara Andreas Spaett, responsabile dei programmi di Msf in Venezuela. Nel frattempo Msf ha proseguito con le donazioni all’ospedale Pérez de León e ad altri ospedali, in coordinamento con il ministero della Salute. Finora ha fornito materiali sufficienti ad assistere quasi 4mila pazienti. Inoltre continua a distribuire forniture mediche e disinfettanti a diversi ospedali di Caracas e La Guaira. L’organizzazione fa sapere infine che fornirà circa 1.000 sacchi mortuari, insieme a dispositivi di protezione individuale e disinfettanti, all’obitorio centrale.

Conclusa la missione dei Vigili del Fuoco

Si è conclusa la missione dei Vigili del Fuoco italiani in Venezuela per il soccorso alla popolazione colpita dal sisma. Nel corso delle operazioni sono stati recuperati ieri notte i corpi senza vita di una nonna che teneva stretta a sé la nipotina di tre anni. Nella mattina di ieri sempre i vigili del fuoco hanno recuperato i corpi di altri due dispersi nella zona della Marina di La Guaira. Alla missione, durata cinque giorni, hanno preso parte 41 vigili del fuoco, con 25 Usar che hanno lavorato sulla macerie senza sosta, alternandosi ogni otto ore nelle operazioni di soccorso. Nella notte tra domenica e lunedì i vigili del fuoco italiani avevano sfiorato il miracolo di salvare una mamma e i suoi figli, purtroppo la scossa di terremoto di magnitudo 5.1 nella mattina di lunedì ha chiuso ogni speranza. Con il primo contingente partiranno stasera per l’Italia, con un volo che decollerà alle 22 locali dall’aeroporto di La Guaira, i due tecnici dedicati alle operazioni di assessment e i due della comunicazione in emergenza. L’impegno dell’Italia nell’emergenza venezuelana prosegue con il team TAST (Technical Assistance and Support Team) del Corpo nazionale, un team che sosterrà il lavoro degli esperti di protezione civile inviati nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, che stanno coordinando la ripartenza dei team di soccorso e l’arrivo degli aiuti umanitari. Il Team TAST Italiano lascerà il paese al termine delle esigenze

Il Papa ha ricevuto l’arcivescovo emerito di Caracas

Mercoledì di udienze per Papa Leone XIV. Come riportato dal bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, Prevost ha ricevuto il cardinale Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcivescovo emerito di Caracas (Venezuela), con il cardinale Diego Rafael Padrón Sanchez; Raphael Perpetuo Mercado Lotilla, ambasciatore delle Filippine, in occasione della presentazione delle lettere credenziali; Frances Collins, ambasciatore d’Irlanda, in visita di congedo; Hendy Anak Assan, ambasciatore di Malaysia, in visita di congedo; Bruno van der Pluijm, ambasciatore del Belgio, in visita di congedo; suor Simona Brambilla, prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, con il cardinale Angel Fernandez Artime, pro prefetto, e suor Tiziana Merletti, S.F.P., segretaria del dicastero; il cardinale Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali; il cardinale Vicente Bokalic Iglic, arcivescovo di Santiago del Estero (Argentina); Patricia Leonor Comandari Zanotti, ambasciatrice di El Savador, in occasione della presentazione delle lettere credenziali.