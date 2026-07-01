Home > Calcio > Inghilterra-Congo 2-1, ai Mondiali 2026 Kane ne fa due e conquista gli ottavi

La doppietta del capitano inglese al 75′ di testa e al 86′

Con una doppietta nel finale di secondo tempo, Harry Kane ribalta la sfida dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 di calcio contro la Repubblica Democratica del Congo e trascina l’Inghilterra agli ottavi di finale. Nel primo tempo a sbloccare il match per la RDC ci aveva pensato Cipenga al 7′. Nella ripresa, la doppietta del capitano inglese al 75′ di testa e al 86′ con una poderosa azione in solitaria all’interno dell’area avversaria. Agli ottavi di finale l’Inghilterra affronterà il Messico all’Azteca.