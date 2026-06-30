Venezuela, i vigili del fuoco ecuadoriani estraggono vivo un ragazzino di 12 anni

I vigili del fuoco di Quito in Ecuador fanno sapere che martedì mattina, dopo ore di lavoro, in coordinamento con il team della Repubblica Dominicana, sono riusciti a salvare Carlos, di 12 anni, che era rimasto intrappolato sotto le macerie a Macuto, nella zona di La Guaira, in Venezuela, da cinque giorni, dopo il sisma tra mercoledì e giovedì scorsi. “Cinque giorni dopo il terremoto, trovare segni di vita è il più grande impulso per continuare. Ogni persona salvata rappresenta una famiglia che riacquista speranza e ci dice che vale la pena proseguire nella ricerca. Continuiamo a essere schierati in Venezuela, mantenendo saldo il nostro impegno di trovare vita dove altri attendono ancora una risposta. Finché ci sarà una possibilità, continueremo a cercare”, affermano i Bomberos di Quito su X dove hanno diffuso un video dell’operazione.