Gaza, raid israeliano su campo sfollati nelle Striscia: distrutte diverse tende

Un attacco aereo israeliano ha distrutto decine di tende che ospitavano famiglie palestinesi sfollate in un’area densamente popolata della Striscia di Gaza, devastata dalla guerra. Decine di famiglie, tra cui donne, bambini e persone con disabilità, sono state costrette a trascorrere la notte all’aperto. Molte tende hanno preso fuoco. L’attacco fa parte di una serie di bombardamenti avvenuti domenica che hanno causato la morte di almeno otto persone nella zona centrale e meridionale di Gaza.