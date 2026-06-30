Russia, Putin ai funerali dell'ex ministro Ivanov: il capo del Cremlino depone dei fiori

Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato martedì a Mosca ai funerali dell’ex ministro della Difesa russo Sergei Ivanov. Il capo del Cremlino ha deposto dei fiori e ha scambiato qualche parola con la famiglia. Ivanov è scomparso la scorsa settimana all’età di 73 anni, era stato un tempo considerato un possibile successore di Putin. Putin e Ivanov si conoscevano fin dagli anni ’70, quando entrambi lavoravano come giovani ufficiali del KGB nella loro città natale, Leningrado, come veniva chiamata San Pietroburgo durante l’era sovietica.

Quando Putin fu eletto per la prima volta nel 2000, Ivanov ricoprì la carica di segretario del Consiglio di Sicurezza russo.