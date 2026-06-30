Nucleare, Parisi: "Progetto Meloni obsoleto, futuro Italia è il solare"

“Progetto Meloni su nucleare? Mi pare un progetto obsoleto. Il futuro dell’Italia, tenendo conto delle sue condizioni geografiche, è nel solare. Non ha senso che paesi del Nord Europa, come la Germania, puntino sul solare e noi, che abbiamo molto più sole della Germania, puntiamo sull’energia nucleare”. Così il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, a margine dell’evento organizzato da AVS a Roma ‘Energia, democrazia e pace‘, in un confronto tra lui e l’ex ad di Enel Francesco Starace.” Bisogna evitare di concentrarsi troppo sull’energia elettrica – insiste lo scienziato – l’energia elettrica è circa un quarto dell’energia consumata in Italia. Una quantità pari di energia viene utilizzata per riscaldare le case. Tagliare il consumo del riscaldamento delle case con cappotti e altre cose del genere sarebbe molto più utile che costruire centrali nucleari”. “Nel mix energetico no al nucleare? No al nucleare, possiamo andare avanti con quello che abbiamo senza costruire niente”, risponde ancora Parisi, che conclude: “il nucleare costa molto, è molto caro”.