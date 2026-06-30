Caldo, Parisi: "Abituarsi al clima tropicale? Ma prima si rischia il campo santo"

“Più va avanti, più le temperature peggiorano. Teniamo conto che se in media nel mondo la temperatura sale di un grado, in Italia sale di due. Gli eventi estremi diventano sempre più frequenti e situazioni di questo genere, che prima non c’erano, sono pericolose. Certo, uno si può abituare, ma può andare anche al campo santo prima di abituarsi”. Così il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, rispondendo alle domande dei cronisti che gli chiedevano delle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo cui ci si potrà abituare al clima tropicale, a margine dell’evento organizzato da AVS a Roma ‘Energia, democrazia e pace’, in un confronto tra lui e l’ex ad di Enel Francesco Starace. “Se il negazionismo politico produce danni? Sì, produce danni perché non ci si rende conto che il problema è serissimo”, risponde lo scienziato, che poi sottolinea come “passare all’energia rinnovabile è qualcosa che ci migliora la vita, non ce la peggiora”.