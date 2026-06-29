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lunedì 29 giugno 2026

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Germania, sparatoria a Stade in un centro giovanile: il luogo dell’attacco

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Almeno cinque persone, tutte adulte sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nel centro di Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania nei pressi di un centro giovanile. Secondo la polizia ci sarebbero anche diversi feriti. Due sospetti sono stati arrestati, ha dichiarato un portavoce della polizia; uno di loro sarebbe l’autore della sparatoria. In base ai primi riscontri, la polizia ha descritto l’incidente come un “omicidio in una struttura di assistenza per minori”. La struttura ospita gruppi residenziali per madri e figli. È stato inoltre precisato che i sospetti sono stati arrestati nell’ambito di un’operazione di ricerca e investigazione immediata. Non sono stati resi noti i dettagli relativi alla loro identità. Le motivazioni dell’attacco sono ancora ignote. Secondo le autorità, sussiste alcun pericolo per la popolazione.