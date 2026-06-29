Papa Leone XIV presiede messa Santi Pietro e Paolo con l’imposizione dei palli

“Ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli Arcivescovi Metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l’impegno di ogni Pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica, e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia”. Così Papa Leone XIV, nella sua omelia alla celebrazione eucaristica per la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo nella Basilica di San Pietro. “Preghiamo i Santi Pietro e Paolo, perché ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore. È la strada che Lui ha tracciato, ciò per cui ha pregato il Padre nell’ultima Cena, la meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza”, ha aggiunto Papa Leone XIV.