Macron con gli occhiali da sole: il presidente francese riceve così il sultano dell’Oman 

Il sultano dell’Oman Haitham bin Tariq è arrivato lunedì all’Eliseo a Parigi per una visita di due giorni in Francia. Il presidente Macron lo ha accolto con indosso gli occhiali da sole, come già successo nei mesi passati a causa di un problema agli occhi del capo dell’Eliseo. Macron e il sultano hanno presieduto la firma di diversi accordi bilaterali e lettere di intenti in materia di energia, medicina e trasporti. Il punto centrale della visita saranno i colloqui sulla sicurezza regionale nello Stretto di Hormuz. L’Oman vanta una lunga tradizione come mediatore chiave tra l’Iran e l’Occidente.