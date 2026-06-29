La Principessa del Galles in vetta contro il cancro: Kate Middleton scala tre montagne

La principessa del Galles ha scalato tre montagne per la lotta contro il cancro. Per un pomeriggio Kate Middleton ha messo da parte corona e completi eleganti per indossare zaino e scarpe da trekking. Lo ha comunicato la stessa futura regina del Regno Unito con un post sui social pubblicato domenica 28 giugno: “Attraverso questa sfida, voglio sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto più profondo delle malattie gravi e sull’importanza di un’assistenza sanitaria olistica”, ha scritto sul suo account Instagram. E a chi le chiede il perché della sfida, risponde: “Sono così grata per essere qui, per essere abbastanza in forze per queste alture” e poi aggiunge “ma ancora di più per restituire qualcosa, e riconoscere l’incredibile lavoro portato avanti in questo Paese”. Da quando ha sconfitto il cancro, all’inizio del 2025, la principessa ha promosso in prima persona progetti di sensibilizzazione e beneficenza.

La scalata di Kate per raccogliere fondi contro il cancro

“Ogni anno, centinaia di migliaia di persone in questo Paese sentono le parole che nessuno vorrebbe mai sentire“. Così comincia il lungo post sui social con cui la principessa del Galles racconta la sua iniziativa di beneficenza. “Quello che segue è un percorso che mette alla prova ogni aspetto della nostra identità: fisicamente, emotivamente, psicologicamente e spiritualmente. Le sfide si propagano a catena, influenzando le famiglie, le amicizie, il lavoro e i momenti di tranquillità che trascorriamo da soli con i nostri pensieri”.

“Il cancro non colpisce solo il corpo – continua il post -. Cambia il modo di pensare e di sentire e influisce profondamente su ogni aspetto della vita. Lo so per esperienza personale, e so che il percorso durante e dopo le cure richiede ben più della sola medicina. Ho deciso di partecipare alla National Three Peaks Challenge, non solo come sfida fisica, ma come occasione per esplorare la vita oltre la diagnosi e per restituire qualcosa. Il Royal Marsden è un luogo che ha un grande significato per me e la cui assistenza e competenza cambiano la vita a tantissime persone. Attraverso questa sfida, voglio sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto più profondo delle malattie gravi e sull’importanza di un’assistenza sanitaria olistica. Ogni individuo è diverso, e garantire un approccio olistico alla cura permette a chi sta affrontando il cancro di gestire la sfida profondamente personale della diagnosi. Le terapie olistiche integrano i percorsi clinici e sostengono la capacità dei pazienti di mantenere il proprio benessere, la propria resilienza e la qualità della vita durante un periodo eccezionalmente difficile. Abbiamo l’opportunità di ridefinire il futuro dell’assistenza olistica contro il cancro, consentendo a più persone, in tutto il Paese, di accedere a quel tipo di sostegno personalizzato che può contribuire a fare davvero la differenza durante e dopo le cure mediche. Questa sfida sosterrà la Royal Marsden Cancer Charity, contribuendo a trasformare l’accesso e la comprensione dell’assistenza olistica, che migliorerà il recupero e la guarigione dei pazienti in tutto il Regno Unito. La guarigione, sia essa personale o collettiva, non consiste solo nel risolvere ciò che non va. Si tratta di trovare un equilibrio nel modo in cui viviamo. Tra sforzo e accettazione, tra controllo e fiducia, tra il pensare e il semplice essere. Perché, in fin dei conti, il coraggio non consiste solo nell’andare avanti. Consiste nel saper rimanere con i piedi per terra, connessi e presenti, indipendentemente dal terreno o dal paesaggio che si sta percorrendo. C”

National Three Peaks Challenge: cos’è la sfida a cui ha preso parte Kate

Non una scalata qualsiasi: la principessa del Galles si è cimentata nella National Three Peaks Challenge, un’escursione per raggiungere le tre vette più alte in ogni paese della Gran Bretagna: Ben Nevis in Scozia, Scafell Pike in Inghilterra e Snowdon in Galles. Secondo le classiche regole, il tempo assegnato per questa sfida è di 24 ore.