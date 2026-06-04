Kate Middleton in visita dai pazienti oncologici, abbracci e sorrisi all’ospedale di Manchester

Kate Middleton ha visitato l’ospedale oncologico Christie NHS Foundation Trust di Manchester. La principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, ha parlato con i pazienti e il personale dell’importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione, oltre a festeggiare con una donna che ha suonato la caratteristica campana che segnala la fine della chemioterapia. Kate ha incontrato anche i pazienti più piccoli e ha raccontato ai ragazzi che i suoi figli hanno tutti gusti musicali diversi: George è un fan del rock, in particolare degli AC/DC, mentre Louis ascolta Alex Warren.