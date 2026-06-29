Multe online, come consultare il nuovo portale della polizia

È online il nuovo portale della polizia che consente di consultare da casa le multe stradali e, in alcuni casi, di visualizzare anche il fotogramma dell’autovelox. Il servizio online è pensato per la gestione delle sanzioni: si può verificare l’esistenza di multe, conoscerne i dettagli ed estinguere la sanzione tramite il sistema di Pago PA. Alla documentazione si accede con Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie).

Tra le principali funzionalità disponibili figurano anche la trasmissione online dei dati del conducente nei casi che prevedono sanzioni accessorie, come la decurtazione dei punti o la sospensione della patente, nonché la possibilità di dichiarare l’eventuale estraneità alla proprietà del veicolo coinvolto.

È online la piattaforma “https://t.co/e1ptCZEVw9” per consultare i verbali e la documentazione delle sanzioni stradali offrendo ai cittadini un accesso più rapido e diretto al sistema gestito dalla #Poliziastradale #23giugno #essercisemprehttps://t.co/ySdUE4gmwG pic.twitter.com/ugUyHQiNtG — Polizia di Stato (@poliziadistato) June 23, 2026

Per le infrazioni rilevate da tutor e autovelox, i cittadini possono richiedere di visualizzare l’esatto fotogramma del momento della violazione. Il nuovo sistema integra anche il collegamento alla piattaforma PagoPA, il sistema che consente il pagamento delle sanzioni amministrative in modalità digitale e senza ulteriori passaggi.

Il portale per le multe online, inoltre, rende possibile il monitoraggio delle pratiche: l’utente potrà seguire in tempo reale lo stato di avanzamento delle richieste, oltre a ricevere aggiornamenti su mail.