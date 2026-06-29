Caldo, oggi bollino rosso in 22 città e domani aumenteranno: ecco le previsioni

Italia ancora stretta nella morsa del caldo. Sono 22 le città da bollino rosso oggi, lunedì 29 giugno, e saliranno a 25 nelle giornate di domani, martedì 30 giugno, e di mercoledì 1° luglio, secondo quanto riportato nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Secondo l’Oms, solo nell’ultima settimana ci sono stati circa 1300 morti in tutta Europa, legati al caldo intenso. Nella giornata di oggi sono 22 le città in “rosso”: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Tre le città dove vige l’allerta 2, livello “arancione”: Cagliari, Catania e Trieste. In giallo Messina e Reggio Calabria. Domani il livello più alto di allerta sarà esteso anche alle città di Cagliari, Catania e Trieste, mentre Reggio Calabria passerà in arancione e la sola Messina, tra le 27 città prese in esame quotidianamente dal bollettino del Ministero della Salute, resterà in giallo. I livelli di allerta previsti per domani saranno poi confermati per la giornata di mercoledì 1° luglio.

Le previsioni meteo di oggi

Il tempo previsto sull’Italia per oggi, lunedì 29 giugno, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nord: cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni con aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane su aree montuose di Alpi e Prealpi e sull’Appennino ligure-emiliano associato a rovesci e temporali localmente anche intensi. Durante il pomeriggio i fenomeni si attenuano rimanendo concentrati fino alla tarda serata su aree tra il Piemonte sud-occidentale e la Liguria di ponente e su aree pianeggianti al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna; altrove si hanno ampie schiarite soprattutto sul Triveneto. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; nel pomeriggio nubi in più su Appennino tosco-emiliano con rovesci e temporali locali, in esaurimento per la sera. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle aree. Annuvolamenti solo pomeridiani su rilievi interni della Calabria e della Sicilia con rovesci e temporali isolati.

Temperature: massime in diminuzione al confine tra Piemonte e Lombardia, in Toscana settentrionale e in Campania meridionale; in aumento nel Triveneto e in Sicilia orientale e settentrionale; stazionarie altrove. Venti: generalmente deboli o a regime di brezza ovunque. Mari: tutti i mari sono generalmente poco mossi e localmente mossi al largo, gradualmente i mari occidentali divengono molto mossi mentre l’Adriatico centro-settentrionale diviene quasi calmo.