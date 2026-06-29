Imprese, Seb affida a Sbam (Jakala) il lancio social di Coffee Crush di Krups

Groupe SEB “rafforza gli investimenti su KRUPS nel mercato italiano e affida a SBAM Creative Agency il lancio social di Coffee Crush, la nuova macchina automatica progettata per rendere accessibile l’esperienza e l’aroma del caffè appena macinato anche negli spazi domestici più compatti”. Per accompagnare questo lancio, “in un mercato spesso dominato da una narrazione funzionale e prodotto-centrica, KRUPS sceglie di entrare nella vita delle persone attraverso linguaggi, esperienze e contenuti capaci di intercettare i nuovi codici della socialità urbana, del lifestyle e della coffee culture. Proprio con questo obiettivo, SBAM ha supportato nella localizzazione italiana della piattaforma strategica e creativa ‘Crush the Standard’, che prende ispirazione dalle caratteristiche distintive di Coffee Crush trasformandole in un approccio alla comunicazione a tutto tondo: superare gli standard della categoria, rompere le convenzioni e costruire una presenza più contemporanea, culturale e rilevante”, spiega SEB in una nota. “Crush the Standard è molto più che un claim di campagna: è stato il punto di partenza di una strategia social in cui l’esperienza diventa il vero fulcro del racconto”, commenta Debora Gervanotti, Community, PR & Social Media Manager di Groupe SEB Italia, “volevamo che Coffee Crush non fosse solo presentata come prodotto, ma vissuta come un momento da scoprire, condividere e trasformare in contenuto. Perché oggi non basta più comunicare il prodotto, bisogna creare un’esperienza capace di generare conversazione, alimentare la relazione con la community e diventare parte integrante della memoria del brand”.

“Per raccontare quanto il rituale del caffè possa davvero modernizzarsi e trasformarsi in segnale culturale pop, capace di generare conversazioni, il lancio della nuova KRUPS Coffee Crush è avvenuto negli spazi esclusivi dello stellato Moebius, a Milano, con un soft clubbing che ha portato in vita l’universo del brand in un’esperienza immersiva, tra coffee & tasting experience, DJ set curato da Andrea Zelletta, un photo booth immersivo e una speciale giacca indossabile ‘coffee beans’”, sottolinea SEB. “Oggi le persone non cercano solo prodotti, ma occasioni da vivere e condividere”, commenta Tommaso Fincati, Head of Entertainment di SBAM, “cn KRUPS abbiamo voluto lavorare proprio su questo: trasformare il momento del caffè da semplice rituale a momento culturale contemporaneo, entrando in un territorio come il soft clubbing che oggi parla un linguaggio molto vicino alle nuove generazioni urbane. Quando entertainment e brand experience riescono a fondersi in modo naturale, la comunicazione smette di essere interruzione, inizia davvero a creare conversazioni e soprattutto diventa motore di business e risultati concreti”. Dopo il lancio, “la piattaforma ‘Crush the Standard’ continua a evolversi e crescere raccontando la ‘crush’, cioè il colpo di fulmine inevitabile quando si scoprono le caratteristiche uniche di Coffee Crush, attraverso un ecosistema integrato di contenuti social, con l’apertura dei canali Instagram, Facebook e TikTok, e un calendario continuativo di attivazioni creators, tra cui Pietro Civera, Martha Rossi, Alessia Migliavacca (Selvaggia May) e Giulio Ugolini. La campagna rappresenta una nuova tappa della collaborazione tra Groupe SEB Italia e SBAM, a cui il Gruppo ha affidato la comunicazione social dei propri brand sul mercato italiano: KRUPS, Moulinex, Lagostina e Rowenta”.