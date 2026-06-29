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lunedì 29 giugno 2026

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Luigi Cavallari, proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella nel Lago di Vico

Luigi Cavallari, proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella nel Lago di Vico
Continuano le ricerche del corpo di Luigi Cavallari nel lago di Vico: la barca con cui erano usciti nel lago sabato pomeriggio (Foto LaPresse/Cecilia Fabiano)
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Viene utilizzato anche un sottomarino Rov

Resta ancora disperso nel Lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella scomparso sabato dopo un tuffo.

Proseguono dunque nel lago in provincia di Viterbo le ricerche dell’ingegnere 84enne. “Si è proceduto con le ricerche durante tutta la notte e si sta continuando con le varie squadre, che si ricambiano con le nuove attività”, ha spiegato Andrea Caputo, viceprefetto di Viterbo, presente sul posto. “Confidiamo molto sulle attività nelle prime ore del giorno – ha aggiunto -, perché le acque del lago sono calme e ci sono meno correnti. Non cambia molto sotto il profilo della visibilità alla profondità, ma c’è sicuramente una maggiore agevolezza per gli operatori nell’intervento”.

Luigi Cavallari, proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella nel Lago di Vico
Il vice prefetto Andrea Nino Caputo (al centro, con la giacca chiara) in occasione delle ricerche di Luigi Cavallari (Foto Mauro Scrobogna / LaPresse)

Le ricerche avvengono anche con l’utilizzo di un sottomarino Rov (Remotely Operated Vehicle), drone dotato di telecamere e controllato in superficie. Il Rov, capace di raggiungere fondali fino a centinaia di metri, permetterà ai soccorritori di esplorare il fondale del lago nonostante le difficili condizioni per i sommozzatori. Le ricerche di Luigi Cavallari sono proseguite per tutta la notte e continuano anche questa mattina, favorite da una maggiore visibilità e dall’assenza di correnti.

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