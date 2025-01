La principessa del Galles pubblica un post sui social in cui ringrazia tutti coloro che hanno aiutato lei e il marito William

La principessa del Galles ha annunciato che il suo cancro è in remissione. In una dichiarazione pubblicata sull’account X di Kensington Palace e firmata ‘C’ come Catherine, cioè appunto Kate, la principessa ha anche ringraziato di cuore coloro che hanno aiutato lei e il marito, il principe William. “È un sollievo” che il tumore sia ora “in remissione” e “resto concentrata sulla ripresa“, afferma Kate.

E ancora: “I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno silenziosamente camminato al fianco di William e me mentre affrontavamo tutto. Non avremmo potuto chiedere di più. La cura e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo da paziente sono stati eccezionali”.

