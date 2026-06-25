Terremoto in Venezuela, il momento della scossa: caos nelle strade e negli aeroporti

Due potenti scosse di terremoto in Venezuela hanno provocato il crollo di edifici provocando la chiusura del principale aeroporto del Paese. A Caracas tantissime persone in preda al panico si sono riversate in strada. Oltre 160 i morti. Un video postato online da Erick Monasterios ha mostrato il momento in cui una casa crolla e i residenti si affrettano a mettersi al riparo a El Junquito, alla periferia di Caracas. Un altro video condiviso da Wilmer Azuaje lo mostra in diretta streaming dall’aeroporto internazionale Simón Bolívar quando si è verificato il terremoto. Nel filmato, Azuaje ha descritto la scena come “un disastro”.