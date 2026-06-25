Nba: Luka Doncic in Campidoglio dopo lancio nuova squadra a Roma

Luka Doncic, star dell’Nba, è arrivato in Campidoglio come tappa del suo tour romano. Ad accoglierlo l’assessore allo sport Alessandro Onorato, che lo ha accompagnato in comune per l’incontro previsto con il sindaco Roberto Gualtieri. Doncic è a Roma per una serie di incontri istituzionali che fanno seguito all’acquisizione di una nuova squadra che affronterà la prossima stagione LBA e che dovrebbe assumere il nome Basketball Club Roma SPQR. Il campione dei Los Angeles Lakers, prima di salire in Campidoglio, si è fermato a salutare i fan accorsi per incontrarlo, concedendo autografi e selfie. Subito dopo, accompagnato dal primo cittadino, si è affacciato a un balconcino dell’edificio, concedendosi una vista esclusiva sui Fori. L’incontro è durato poco più di mezz’ora e, da quanto si apprende, Gualtieri e Doncic si sono scambiati rispettivamente un libro e un paio di scarpe.