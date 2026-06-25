Caldo, a Colonia getti di acqua nebulizzata per rinfrescare i cittadini

A Colonia, in Germania, amministrazione comunale ha installato un impianto di nebulizzazione d’acqua improvvisato per alleviare dal caldo i residenti con una rinfrescante nebbiolina. L’iniziativa fa parte della campagna “Cooling Cologne” per combattere l’afa che ha investito anche la città renana, con temperature che hanno raggiunto i 38 gradi. Colonia ha lanciato il progetto per contrastare i cosiddetti ‘isolati di calore urbani’: aree che si riscaldano rapidamente a causa della densità degli edifici e della scarsa disponibilità di zone d’ombra. Secondo i funzionari comunali, il metodo si è dimostrato efficace, fornendo sollievo nelle giornate calde e contribuendo a proteggere la salute delle persone sin dal 2022.