Milano: treno bloccato senza aria condizionata con a bordo 300 passeggeri

Problemi per un treno regionale Brescia-Milano che si è fermato per un guasto alla linea elettrica tra le stazioni di Milano Lambrate e Milano Centrale. Il treno 2600, partito da Brescia e diretto a Milano Centrale, si è fermato alle 15.30 per cause in corso di accertamento: il guasto – precisa Trenord – ha comportato l’arresto dei sistemi di bordo compresa l’aria condizionata. Circa 300 i passeggeri a bordo del convoglio che sono rimasti così bloccati. Sul posto sono arrivati, allertati dal personale di bordo, i soccorritori e il personale sanitario per l’assistenza dei passeggeri. I vigili del fuoco sono intervenuti anche con un mezzo speciale che si chiama Unimog e che consente di creare una sorta di ‘passerella’ con cui è stato effettuato il trasbordo dei passeggeri dal treno guasto a un altro arrivato sul binario parallelo. “Dopo il trasbordo, i viaggiatori sono stati portati presso la stazione di Milano Lambrate dove era presente personale di assistenza Trenord con bottiglie d’acqua”, conclude la nota di Trenord.